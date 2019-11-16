تعرف على سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

كتب: باسل الحلواني

طرحت مجموعة الأمل للتجارة، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، السيارة جرانتا Facelift موديل 2020، بفئتيها "المانيوال"، و"الأوتوماتيك".

وتقدم لادا جرانتا الجديدة الأوتوماتيك لأول مرة في السوق المحلية بسعر منافس 178.000 جنيه، مايجعلها أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر بلا منازع.

وتحمل السيارة محركاً رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوته 98 حصان، وحازت السيارة

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على هيكل جديد مستوحى من خطوط فيستا والتي تتميز بشكل "" للصادم الأمامي المطعم بحليات من الكروم وتصميم شبكة مبرد المحرك المختلفة، ومصابيح جديدة يمنحها مزيد من الجاذبية، بالإضافة إلى مرايا جانبية جديدة مزودة بإشارات.

كما حصلت السيارة على طول إضافي يقدر بـ8

ملم مقارنة بالنسخة السابقة، وبذلك ترتفع سعة التخزين الداخلية "الشنطة" إلى 520 لترًا وتصل إلى 815 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

وزودت بمواصفات أمان قياسية أبرزها الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، ونظام BAS المساعد للفرامل، وقفل مركزي للأبواب.

أما وسائل الرفاهية الموجودة بالسيارة الجديدة فيأتي في مقدمها تكييف الهواء ونظام عزل الضوضاء والزجاج الكهربائي بالأبواب الأمامية مع إمكانية التحكم بلمسة واحدة.