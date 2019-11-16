جي ايه سي تكشف عن جي اس 5 2020 بمعرض دبي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي في معرض دبي للسيارات 2019 عن جي ايه سي جي اس 5 2020 والتي حصلت على إشادة من حضور المعرض، وقد زار فريق الخليج ٣٦٥ نت جناح الشركة في المعرض، وإليكم أبرز ما نعرفه عنها.

تتميز جي ايه سي جي اس 5 بتصميم عصري وجذاب يعكس لغة جي أيه سي التصميمية، يدعم هذا التصميم محرك سعة 1.5 لتر بقوة تصل إلى 166 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة و265 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1700-4000 لفة في الدقيقة، مصحوب بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ستة سرعات يجمع بين سلاسة التشغيل و ديناميكية الاستجابة، كما تأتي جي اس 5 الجديدة بسعة خزان وقود قدرها 55 لتر، وكفاءة استهلاك وقود تقدر بـ 7 لتر/100كم

أما داخلياً، فتعكس المقصورة الفخمة لـ جي أيه سي جي اس 5 بتفاصيلها حرص الشركة في كل ما تقدمة لعملائها، والتي تتضح في الحزمة المميزة من المواصفات التكنولوجية العالية ووسائل الراحة للسائق والركاب، وتأتي السيارة بأبعاد 4695 مم من حيث الطول، والعرض 1885 مم والارتفاع 1700 مم، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2710، مما يوفر مساحة داخلية فسيحة في المقصورة.

صور جي ايه سي جي اس 5 2020 :