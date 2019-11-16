رسوم لوحات مختلف أنواع السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن رسوم إصدار موحدة لمختلف أنواع لوحات السيارات والمركبات ودراجات في داخل البلاد سواء رسوم الرخصة السنوية أو رسوم التجديد السنوية، وهي كما يلي: لوحة سيارة خاصة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة سيارة نقل خاص رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة حافلة خاصة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة سيارة أجرة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة سيارة نقل عام رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة حافلة عامة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة دراجة آلية رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة مركبة أشغال عامة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة مؤقتة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة دبلوماسية أو قنصلية رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة تصدير رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال

لوحة مقطورة أو نصف مقطورة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال.

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