رسوم لوحات مختلف أنواع السيارات في المملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن رسوم إصدار موحدة لمختلف أنواع لوحات السيارات والمركبات ودراجات في داخل البلاد سواء رسوم الرخصة السنوية أو رسوم التجديد السنوية، وهي كما يلي:
- لوحة سيارة خاصة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة سيارة نقل خاص رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة حافلة خاصة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة سيارة أجرة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة سيارة نقل عام رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة حافلة عامة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة دراجة آلية رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة مركبة أشغال عامة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة مؤقتة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة دبلوماسية أو قنصلية رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة تصدير رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال
- لوحة مقطورة أو نصف مقطورة رسم الرخصة السنوي 100 ريال – رسم التجديد السنوي 100 ريال.
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