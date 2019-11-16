أبرز تقنيات السيارات المساعدة في منع الحوادث

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى الشركات العالمية لتصنيع السيارات إلى خفض نسبة حوادث السيارات في العالم، والتي ينتج عنها أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنوياً.



حيث قامت الشركات العالمية بزيادة تأمين سياراتها الجديدة، ومع التطورات الحديثة في التكنولوجيا، أصبحت السيارات أكثر ذكاءً، وأصبحت المنافسة بين الشركات تكمن في تقديم السيارة الأكثر أمانًا، والتي من شأنها أن تساعد الركاب في النجاة أثناء الحوادث.

وكشفت دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الأمريكي J.D. Power أن التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة في السيارات الجديدة ساهمت في تقليل حوادث التصادم بنسبة 21% على الأقل سنويًّا.

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في لقاء مع المشاركين في الدراسة، أكد 49% منهم أن مراقب البقعة العمياء ساعدهم على تفادي الاصطدام بسيارة أخرى، في حين أكد 42% من المستهلكين أن الكاميرات الخلفية ومستشعرات الركن ساعدت في تفادي الاصطدام، بينما أكد 35% أن أنظمة الاصطدام الأمامي والمكابح الأوتوماتيكية ساهمت في تقليل الحوادث.



وتتضمن أبرز تقنيات السيارات القادرة على منع الحوادث كل من مراقب البقعة العمياء، المكابح التلقائي بعد الاصطدام، مثبت السرعة التكيفي، الإلتزام بالحارات المرورية، الكاميرات الخلفية ومستشعرات الركن.

يذكر أن أغلب هذه التقنيات متاحة بالفعل في طرازات مختلفة تبدأ أسعارها عند 20,000 دولار ( 75,000 ريال) وهو ما يساهم بحماية الركاب والمشاة، بل وحتى الحيوانات في بعض المناطق في العالم.