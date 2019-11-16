شرطة دبي تحذر من خطورة ارتداء “الكعب العالي” أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – حذر العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية في مدينة دبي الإماراتية، من خطورة ارتداء السائقات للأحذية ذات “كعب عال” خلال قيادة السيارة، لتسببها في وقوع العديد من الحوادث.



وأكد مسؤول الشرطة في لقائه مع صحيفة “غالف نيوز” الإماراتية، على أن غالبية حوادث السير في محيط المدارس تحدث لسببين رئيسيين، وهما عدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارات، وارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أثناء القيادة.

وأوضح المسؤول أنه توجد مسافة بين أسفل الحذاء الذي يرتديه السائق، وبين دواستي البنزين والمكابح، وهو ما يتيح للسائق تحريك قدميه بشكل مريح والضغط أو الابتعاد عن الدواستين، لكن يصعب هذا الأمر عند ارتداء الكعب العالي.

Advertisements

لأن الذين يرتدون الكعب أثناء القيادة لديهم ميل لاستخدام طرف أصابعهم فقط للضغط على الدواسات، التي قد لا توفر قوة كافية وخاصة عند الكبح في حالات الطوارئ، مما قد يؤدي لوقوع حوادث السيارات.

ويشكل الكعب الرفيع خطراً كبيراً، حيث أنه من السهل أن يعلق بالسجادة أو أسفل الدواسة، مما قد يؤخر الضغط على الدواسة في الوقت المناسب قبل الاصطدام.