كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، رسمياً عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "صني"، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر من معرض دبي الدولي للسيارات المنعقد حالياً.
وحصلت "صني"، على مجموعة كبيرة من التعديلات، حيث أختلف الجيل الجديد كلياً عن الشكل الحالي، بقاعدة عجلات أطول ومقدمة أكثر حداثة، تم تزويدها بشبكة أمامية على شكل حرف U مطعم بالكروم، لتظهر السيارة وكأنها مستوحاة من أيقونة نيسان الشهيرة "ألتيما".
وتحمل السيارة محركاً ٤ سلندر، سعة ١٦٠٠ سي سي، مرتبط بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي من ٥ نقلات، والثاني أوتوماتيكي بتكنولوجيا CVT، بقوة ١٢٢ حصان، وعزم أقصى ١٥٤ نيوتن متر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شاهد الظهور الأول لنيسان صني الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.