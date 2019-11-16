بالصور.. شاهد الظهور الأول لنيسان صني الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، رسمياً عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "صني"، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر من معرض دبي الدولي للسيارات المنعقد حالياً.

وحصلت "صني"، على مجموعة كبيرة من التعديلات، حيث أختلف الجيل الجديد كلياً عن الشكل الحالي، بقاعدة عجلات أطول ومقدمة أكثر حداثة، تم تزويدها بشبكة أمامية على شكل حرف U مطعم بالكروم، لتظهر السيارة وكأنها مستوحاة من أيقونة نيسان الشهيرة "ألتيما".

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وتحمل السيارة محركاً ٤ سلندر، سعة ١٦٠٠ سي سي، مرتبط بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي من ٥ نقلات، والثاني أوتوماتيكي بتكنولوجيا CVT، بقوة ١٢٢ حصان، وعزم أقصى ١٥٤ نيوتن متر.