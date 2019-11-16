رابطة تجار السيارات: مناخ الاستثمار في مصر يجذب الشركات العالمية

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن لقاء وفد شركة فولكس فاجن الألمانية، مع رئيس الوزراء، مطلع الأسبوع الماضي، يؤكد على اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات فى مصر، خاصة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، لما تمثله من مستقبل لصناعة السيارات فى العالم، حيث قدم وفد شركة فولكس فاجن الألمانية، مقترحاً يركز على

زيادة نسبة المكون المحلى للمركبات التى سيتم إنتاجها فى مصر، وسوف تعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية واضحة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع شركة عالمية بحجم فولكس فاجن إلى تطلعها لزيادة استثماراتها فى السوق المحلية، متوقعاً دخول المزيد

من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السيارات، بفضل المناخ الحالي، واستراتيجية الدولة التى تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، والاتجاه للتصنيع والتصدير للخارج.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن النشاط الملحوظ للحكومة فى مجال تصنيع السيارات، سوف يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومى بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص، مشيراً إلى أنه قد آن الأوان، لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الشراكة الأوروبية، فى مجال التصدير، وليس الاستيراد.

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