تخفيضات تصل إلى 35 ألف على أسعار كيا جراند سيراتو

كتب: باسل الحلواني

أقرت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة كيا الكورية الجنوبية في مصر، تخفيضات على أسعار السيارة كيا جراند سيراتو، تصل إلى ٣٥ ألف جنيه.

وشملت التخفيضات جميع فئات "سيراتو"، حيث حصلت فئتها الأولي على تخفيض

٣٥ ألف جنيه لتباع بسعر رسمي ٣٠٠ ألف جنيه بدلا من ٣٣٥ ألف جنيه، والفئة الثانية حصلت على تخفيض ٣٠ ألف جنيه وأصبح سعرها الرسمي ٣٣٠ ألف جنيه بعد أن كانت تباع مقابل ٣٦٠ ألف جنيه، أما لفئة الثالثة فطالتها التخفيضات بـ ٣٥ ألف جنيه لتباع مقابل ٣٦٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٨٥ ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً أصبح سعرها الرسمي ٣٩٠ ألف جنيه بدلاً من ٤٢٥ ألف جنيه بتخفيض ٣٥ ألف جنيه.