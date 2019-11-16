الخليج ٣٦٥ نت – جنرال موتورز خططت في البداية أن يتوقف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا في مصنع ديترويت Hamtramck، ولكن غيرت الشركة رأيها وقررت تمديد إنتاج الموديلين حتى فبراير 2020.
والآن أكدت تقارير The Detroit News أن المصنع سيتكفل بإنتاج أولى موديلات علامة همر الكهربائية المعاد إحياؤها، تحديداُ موديلات بيك اب وSUV، بداية من 2021، كما تنوي جنرال موتورز صنع سيارة فان أخرى غامضة في نفس المصنع في 2021، مع نسخ كهربائية بالكامل لكاديلاك اسكاليد وجمس سييرا في 2023.
وقد قام هذا المصنع ببناء أكثر من 5 مليون سيارة منذ افتتاحه في 1985 مع كون كاديلاك الدورادو أول سيارة تخرج من خطوط الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: إنتاج همر SUV وبيك اب كهربائية سيبدأ في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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