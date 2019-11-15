تعرف على عقوبات معيقي السيارات والفرق الإسعافية

الخليج ٣٦٥ نت – أفصحت مصادر عن أهم البنود الواردة في مشروع “نظام الخدمات الإسعافية” الذي أقرّه مجلس الشورى في جلسة يوم الأحد الماضي، فإليك أهم البنود وفقاً لـ “عكاظ”.

أوضحت المصادر أن النظام نصّ على معاقبة كل من يتسبب في إعاقة السيارات الإسعافية أو الفريق الإسعافي وعدم تمكينهم من الوصول لموقع تقديم الخدمات الإسعافية، بغرامة مالية تتراوح ما بين 1,000 إلى 5,000 ريال، أما المُسعف الذي يرتكب الإهمال الطبي أو كما وصفه النظام بـ”الخذلان الطبي”، يُعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى 5,000 وحدها الأقصى 10,000 ريال.

وأضافت أن المُسعف يُعاقب في حال أخلّ بأحد واجباته المنصوص عليها، أو أتى بتصرف خارج على مقتضيات المهنة وأخلاقياتها وأعرافها الطبية أو ما يندرج ضمن الأخطاء الإسعافية، وشملت العقوبات أيضاً السجن والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام وللمحكمة، ووصلت إلى الإيقاف عن العمل مدة لا تزيد على عام، وإلغاء الترخيص إذا فقد شرطاً من الشروط المقررة لممارسة مهنة المُسعف، أو ثبت أن منحه الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة.

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كما شدد النظام على أنه لا يجوز ممارسة مهنة مُسعف، إلا بعد الحصول على المؤهل المطلوب واعتماده من هيئة الهلال الأحمر، والتي تحدد المؤهلات المطلوبة لممارسة المهنة بمختلف فئاتها والترخيص لها وفترة سريان الترخيص وشروط تجديده.

وأخيراً، فقد أكد النظام على أن الفريق الإسعافي المباشر للحالة الإسعافية مسؤول عن سلامة المريض منذ وصوله إلى الموقع، وحتى نقل المريض لخدمة طبية أخرى أو خروجه من الخدمة الإسعافية لانتهاء الحالة أو عدم الحاجة للتدخل الإسعافي.