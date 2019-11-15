استدعاء 483 سيارة هوندا اوديسي لخلل في البطارية

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار، 483 سيارة هوندا “ODYSSEY” موديلات 2018 – 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.
ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة احتمالية وجود إرتخاء في شد كابل البطارية مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة ويؤدي إلى تحرك السيارة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.
وأخيراً، فقد دعت الوزارة مالكي هذه السيارة إلى التواصل مع الوكيل “شركة عبدالله هاشم المحدودة”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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