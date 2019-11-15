هذا ما يجب على الزائرين فعله بشأن المخالفات المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة إلتزام زائري المملكة بالأنظمة المرورية حتى لا يتعرضوا لتوقيع مخالفات عليهم. وجا نص التغريدة، كالتالي: “أخي الزائر، من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين نأمل الالتزام بالأنظمة المرورية ونحيطكم بأن المخالفات المرورية يتم رصدها آلياً ويتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة عبر الرابط https://pay.mof.gov.sa”.

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