المرور يُقدم خدمة جديدة لتفويض مستخدم آخر لقيادة سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت إدارة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تقديم خدمة تفويض شخص أخر لقيادة سيارتك، وذلك عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية. وجاء نص التغريدة، كالتالي: “المرور السعودي يقدم خدمة إضافة مستخدم فعلي عن طريق @absher لتفويض شخص آخر لقيادة سيارتك، مما يحميك من تسجيل أي مخالفات مرورية على سجلك أثناء مدة التفويض”.

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