تعرّف على عدد الحوادث والوفيات جراء النقاط السوداء بطرق المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإحصاءات الأخيرة الخاصة بوزارة النقل عن أماكن وعدد النقاط السوداء بطرق المملكة، والتي تُسمى هكذا لكونها تشهد وقوع حوادث السير بشكل متكرر، والتي ربما ينتج عنها وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.

وبلغ عددها في طرق المملكة 123 نقطة خلال عامي 2017 و2018، منها 79 نقطة لا زالت على وضعها دون معالجة، فيما تمت معالجة 32 نقطة بشكل كامل و12 نقطة بشكل جزئي، بينما تسببت النقاط السوداء في 319 حالة وفاة لقائدي السيارات و1385 إصابة و1821 حادثاً مرورياً.

عدد النقاط السوداء حسب المنطقة: