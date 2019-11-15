- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإحصاءات الأخيرة الخاصة بوزارة النقل عن أماكن وعدد النقاط السوداء بطرق المملكة، والتي تُسمى هكذا لكونها تشهد وقوع حوادث السير بشكل متكرر، والتي ربما ينتج عنها وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.
وبلغ عددها في طرق المملكة 123 نقطة خلال عامي 2017 و2018، منها 79 نقطة لا زالت على وضعها دون معالجة، فيما تمت معالجة 32 نقطة بشكل كامل و12 نقطة بشكل جزئي، بينما تسببت النقاط السوداء في 319 حالة وفاة لقائدي السيارات و1385 إصابة و1821 حادثاً مرورياً.
عدد النقاط السوداء حسب المنطقة:
- الرياض: 33 نقطة، 26 منها على حالها دون تغيير، و3 نقاط تمت معالجتها جزئياً وتم الانتهاء من معالجة 4 نقاط.
- المدينة المنورة: 28 نقطة، 17 منها على حالها دون تغيير، فيما تم إنجاز 11 نقطة بشكل كامل.
- منطقة عسير: 25 نقطة سوداء، 17 منها على حالها دون تغيير، و3 نقاط تمت معالجتها جزئياً، و5 نقاط تم إنجازها بشكل كامل.
- مكة المكرمة: 17 نقطة سوداء، 12 نقطة منها لا تزال على حالها، ونقطتان تمت معالجتهما جزئياً، و3 نقاط تم إنجازها بشكل كامل.
- حائل: 6 نقاط سوداء، منها نقطتان لا تزالان على حالتيهما، و3 نقاط تمت معالجتها بشكل جزئي، ونقطة واحدة فقط تم إنجازها بشكل كامل.
- نجران: 5 نقاط سوداء، تمت معالجة نقطة واحدة جزئياً، والانتهاء من إنجاز 4 نقاط بشكل كامل.
- جازان: 3 نقاط سوداء، نقطة واحدة لا تزال على حالها، ونقطتان تم إنجازهما بشكل كامل.
- المنطقة الشرقية: نقطتان فقط، إحداها لا تزال على حالها، والأخرى تم إنجازها بشكل كامل.
- القصيم: نقطتان لا تزالان على حالتيهما دون تغيير.
- تبوك: نقطتان، واحدة منها لا تزال على حالها، والأخرى تم إنجازها بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على عدد الحوادث والوفيات جراء النقاط السوداء بطرق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.