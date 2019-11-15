معرض دبي الدولي للسيارات 2019 يحتفي بابتكارات الطلبة مع مسابقة سيارتي المستقبلية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “إيتال ديزاين”، باستخدام أحدث أستوديوهاتها لتصنيع النماذج ثلاثية الأبعاد خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019، عن مجموعة من هياكل السيارات التي جسدت إبداعات مجموعة من طلبة المدارس في الدولة الذين شاركوا في مسابقة “سيارتي المستقبلية” التي ترعاها شركة “كَفو”، أول تطبيق للتزود بالوقود حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذه التقنيات الرقمية المتطورة يستطيع فريق “إيتال ديزاين” فعلياً بناء نماذج كاملة لهياكل سيارات من البداية إلى النهاية في بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي يتيح فرصاً كبيرة لتصميم المركبات وتعديلها. وكانت المسابقة قد وجهت دعوتها للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 سنة من جميع أنحاء دبي إلى تقديم رسوماتهم التصورية التي تعبر عن سيارة أحلامهم المستقبلية. وقد عاد الطلبة الفائزون إلى منازلهم مع نماذج صغيرة من تصاميمهم، ونسخة من لعبة نيد فور سبيد الجديدة لأجهزة اكس بوكس، وملصق لصورة تصميمهم، وتذكرتين لدخول سباق الفورمولا1 بأبوظبي.

وقال كريتسيان بولونيزي، مدير المكتب الإعلامي لشركة إيتال ديزاين: “لقد أبرز هذا المشروع الخبرات المتعددة التي تمتلكها إيتال ديزاين، واستعرض أحدث تقنياتنا في تصميم السيارات. وقد كان شعوراً رائعاً أن نرى وجوه الطلبة تعلوها السعادة الممزوجة بالإنبهار عندما تم الكشف عن المجسمات التي جسدت تصاميمهم الخيالية.”

وفي تعليق له، قال أنتونيو الأسمر مدير عام شركة “كَفو”: “نفخر برعاية هذه المبادرة المبدعة التي تتوافق مع توجهنا لإيجاد ابتكارات جديدة في قطاع النفط والغاز، ولذا فنحن نشارك هؤلاء المبدعين الصغار شغفهم تجاه الإبتكار والإبداع، وكذلك روح ريادة الأعمال والمهارات الابتكارية التي يتمتعون بها. ومن خلال رعايتنا لهذه المسابقة، أردنا أن يرى المبدعون الصغار رؤيتهم الخيالية وهي تتجسد على أرض الواقع.”

وفي سياق متصل، قالت نيكي ستيمبسون والدة الطالب زاك ستيمبسون الذي اختارت “إيتال ديزاين” تصميمه لتحويله إلى نموذج فعلي: “أنا في منتهى السعادة لاختيار تصميم زاك ضمن النهائيات، فقد اجتهد كثيراً للوصول إلى ذلك، وهو عاشق للسيارات منذ صغره. وقد بدأ يستلهم فكرته من الطيران كعنصر أساسي، ومن ثم استوحى من منقار الصقر شكل غطاء المحرك، والجناح الخلفي الذي يشبه ريش ذيل الصقر، وبالطبع كانت أجنحة الصقر ملهمة له خلال عمله على التصميم، أما المصابيح الأمامية فظهرت أشبه بالمخالب ، وكذلك الإشارات الجانبية.”