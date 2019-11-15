أسبارك أول أسرع هايبركار كهربائية في العالم تدشن في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – “اسبارك اول” هي هايبركار كهربائية يابانية غامضة بدأ التشويق لها في 2017، مع الكشف عن نسخة تجريبية العام الماضي بتسارع إلى 96 كم\س في 1.9 ثانية، والآن تم الكشف عن الموديل الإنتاجي في معرض دبي الدولي للسيارات.

وتصل قوة السيارة إلى 2,012 حصان!، مع عزم دوران 2000 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 1.69 ثانية فقط وسرعة قصوى 400 كم\س، بمدى 450 كيلومتر لكل شحنة.

وسيتم إنتاج 50 نسخة فقط من اسبارك اول Aspark Owl بسعر 3,188,000 دولار للنسخة (حوالي 12 مليون ريال).. وهي ليست مجرد أسرع سيارة في العالم فقط بل أيضاً أقل سيارة قانونية للطرق ارتفاعاً، بـ 99 سنتيمتر فقط.

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وتتمتع السيارة بتصميم سلس للغاية مع إضافة كاميرات جانبية وجناح خلفي فعال، بينما الداخلية تتمتع بتصميم عصري فاخر، وتشمل مواصفات السيارة مصابيح خلفية LED وكاميرا خلفية وملاحة بالأقمار الصناعية وأربع شاشات داخلية وإضاءة محيطية للداخلية ونظام رصد للبطارية وضغط الإطارات والعديد من أنظمة السلامة المتطورة.

وقد حضر فريق الخليج ٣٦٥ نت حفل التدشين في معرض دبي للسيارات 2019 مع التقاط بعض الصور لكم.