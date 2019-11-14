إطلاق سوبركار عربية بقوة 1,200 حصان في معرض دبي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة عجلاني موتورز عن سوبر كار عربية تسمى داركوما فائقة الأداء خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019.



تتميز السيارة الجديدة دراكوما بالتصميم المثير الشرس، وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 بشاحنين توربينيين بقوة 1200 حصان.

تعد دراكوما النموذج الأول للشركة، وقد تم بناؤه على مدى خمس سنوات لعرض رؤية مؤسس الشركة بشار عجلاني الراغب في أن يصنع سيارات تكون بمثابة الجيل الجديد من سيارات باجاني.

Advertisements



قامت الشركة بتصنيع جسم السيارة من ألياف الكربون، وتم تطوير جسم السيارة الخارقة بداية من الأبواب التي ستفتح مثل جناحي التنين مع مقدمة السيارة التي تبدو مثل الأنياب، وهناك فتحات هوائية على الجانبين، وسقف منخفض، ومساحة داخلية لشخصين فقط.



في لقاء صحفي مع مؤسس الشركة بشار عجلاني، قال: “إن دراكوما ستكون بداية رحلة لمحاكاة سيارات باجاني مؤكداً أنهم يريدون التركيز على الحرفية، وإعطاء كل سيارة الاهتمام الكامل الذي تستحقه وقال أن هذه السيارة تأتي بتصميم مستوحى من لامبورغيني، ومن باجاني”.



من المقرر أن يقتصر إنتاج هذه السيارة المذهلة على 99 نسخة فقط، وستعمل الشركة على توفير الحصول على خيارات خاصة لكل سيارة منهم.