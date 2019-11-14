“بالصور” سيارات كاديلاك 2020 تتألق في معرض دبي الدولي للسيارات

الظهور الأول في الشرق الأوسط لسيارة السيدان كاديلاك CT5، إلى جانب استعراض طرازي 2020 من XT5 وسيارة الدفع الرباعي XT6 يقدم لمحة عن مستقبل العلامة

الخليج ٣٦٥ نت – شهد معرض دبي الدولي للسيارات 2019 اليوم طرح ثلاثة طرازات جديدة من كاديلاك في المنطقة شملت أول سيارة CT5 سيدان رياضية وأول سيارة XT6 على الإطلاق و XT5 رباعية الدفع المجددة. وترسم تشكيلة 2020 اتجاهًا جديدًا لعلامة كاديلاك التي تدخل فئات جديدة في السوق، كما تجسد هذه التشكيلة فخامة كاديلاك من حيث القوة والحضور والأداء مع الالتزام بجوهر العلامة المميز.

وفي هذا السياق، قال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات كاديلاك الدولية وكاديلاك الشرق الأوسط: “أردنا الاستفادة من المنصة الرائعة التي يوفرها معرض دبي الدولي للسيارات 2019 لتقديم أقوى تشكيلة من كاديلاك حتى يومنا هذا لعملائنا في الشرق الأوسط. يركز كل واحد من عناصر كاديلاك CT5 على تقديم تجربة غير مسبوقة لعملاء فئة سيارات السيدان الرياضية، كما شهد المعرض الظهور الأول لسيارة XT6 على الإطلاق، وقدمنا أيضًا سيارة XT5 الأفضل مبيعًا على مستوى العالم لتكمّل تشكيلتنا من سيارات الدفع الرباعي. ومع توفير خيارات أكثر مع طرازات XT4 وXT5 وXT6 والأيقونة إسكاليد، يمكن للعملاء الاختيار من مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي من كاديلاك التي توفر مزيجًا رائعًا من ميزات الأمان والراحة والمساحات الرحبة”.

أول سيارة كاديلاك CT5 على الإطلاق – نظرة إلى مستقبل العلامة

ترسم CT5 اتجاهًا جديدًا لكاديلاك وهي خلاصة الفخامة العصرية الحديثة. تعزز سيارة السيدان CT5 الرياضية الجديدة كلياً إرث العلامة التجارية الحائز على جوائز مع مزيج مميز من التصميم والأداء والراحة، مدعومة بأحدث تقنيات كاديلاك. تأتي CT5 ضمن فئة تجهيزات Luxury وPremium Luxury و Sport، وتتوفر حزمة بلاتينية عبر فئات Premium Luxury وSport مما يوسع خيارات العملاء لإضفاء طابع شخصي على سيارتهم بما يناسب ذوقهم الخاص بفضل تنوع وأناقة التصاميم والفرش.

يوفر الاندماج المذهل بين التكنولوجيا وتقنيات الاتصال المتقدمة في CT5 الجديدة للسائقين تجربة سلسة داخل السيارة. ويبرز هذا الأمر في كل شيء بدءًا من أدوات التحكم في السيارة التي تتوافق مع أسلوب قيادة السائق إلى أحدث تجربة مستخدم كاديلاك التي تضفي لمسة شخصية أكثر من أي وقت مضى، وتوفر طرقًا أكثر سهولة للتفاعل مع نظام كاديلاك للمعلومات والترفيه – بما في ذلك خاصية اقتران الهاتف عبر تقنية اتصال المدى القريب NFC ونظام التحكم الدّوار الجديد.

واستنادًا إلى نقاط القوة في بنية نظام الدفع الخلفي (RWD) التي تدعم سيارات السيدان ذات الدفع الخلفي من كاديلاك الحائزة على جوائز، تم تصميم أول سيارة CT5 لتوفير تجربة قيادة ممتعة مع الحفاظ على التفاصيل التي تميز العلامة من حيث الراحة والمتانة والأداء.

تتمتع CT5 بمحرك ذو شحن توربيني مزدوج سعة 2.0 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بـعشر سرعات وبنظام نقل السرعة الإلكتروني الدقيق. ويتوفر محرك V-6 ذو شحن توربيني مزدوج سعة 3.0 لتر في طرازات Premium Luxury وSport، يوفر قوة تقدر بـ 335 حصان (250 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 400 رطل-للقدم (542 نيوتن متر). يساعد الشحن التوربيني منخفض الضغط الخلفي ونظام التبريد البيني بالسوائل المحرك في إنتاج قوة استثنائية دون أيّ قصور فعلي ويحافظ على هذه القوة في معظم نطاقات عزم الدوران في الدقيقة. ومثل محرك التوربو سعة 2.0 لتر، يقترن هذا المحرك بناقل حركة أتوماتيكي بعشر سرعات وبنظام نقل السرعة الإلكتروني الدقيق.

كاديلاك XT6 الجديدة تكمل عائلة سيارات الدفع الرباعي لعام 2020

ستذهل كاديلاك زوار معرض دبي الدولي للسيارات مع XT6 الجديدة كليًا التي تكمل مجموعتها من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة. وتنضم XT6 إلى طرازات XT5 وXT4 وإسكاليد المجددة، لتوفر للعملاء في الشرق الأوسط خيارات أكبر عند اختيار سيارتهم المقبلة من كاديلاك.

صممت سيارة الكروس أوفر كاديلاك XT6 الجديدة كلّياً لتمكين الركّاب من قضاء أفضل الأوقات على الطرقات، وهي مجهزة بثلاثة صفوف من المقاعد، وتتمحور حول الفخامة، وتتضمّن مقصورة قابلة للتكيّف والاتصال، تكمّلها سرعة الاستجابة عند التحكم بالمقود بالإضافة إلى توفر باقة شاملة من تقنيات السلامة القياسية والاختيارية. جرى تصميم وتطوير كل جزء من XT6 بعناية فائقة لتوفير مكان راقٍ ومريح للتواصل والاستمتاع بالرحلة. وتتضمن التشكيلة الجديدة فئتي Premium Luxury وSport، مما يمنح العملاء الخيار للحصول على تصاميم تناسب تفضيلاتهم الشخصية على مستوى الشكل الخارجي والداخلي.

تأتي XT5 2020 المجددة مجهزة بمحرك جديد ذو شحن توربيني، وبتقنيات معززة وبلمسات تصميمية محسنة تتكامل في فئات مميزة لتوفر للعملاء خيارات أكبر عند تخصيص سيارة الكروس أوفر الفاخرة هذه بما يناسب ذوقهم الخاص. وترتقي كاديلاك XT5 2020 بمعايير الفخامة لتقدم تجربة قيادة مشوقة تمنح شعورًا مشابهًا لقيادة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات (SUV) من حيث القوة والأداء الوظيفي. وتبدأ مجموعة XT5 بفئة Luxury ذات التجهيزات الفاخرة، كما تتوفر فئتا Premium Luxury وSport اللتين تستوحيان التصاميم وديناميكيات القيادة المميزة من كاديلاك.

وتتألق في المعرض أيضًا XT4، أول سيارة دفع رباعي مدمجة من كاديلاك على الإطلاق، حيث ستتاح للزوار فرصة التعرف بشكل مباشر على دور محرك XT4 ذو الشحن التوربيني الجديد سعة 2.0 لتر، وتقنياتها المتقدمة في توفير تصميم جريء وأداء قوي ومقصورة رحبة.

كما تشارك في المعرض سيارة كاديلاك إسكاليد، أول سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم من كاديلاك، والتي تتميز بتصميمها الجريء وقدراتها الفائقة ومقصورتها الفخمة، التي ترتقي بها إلى مستويات جديدة من التألق. تتوفر إسكاليد ضمن الفئة القياسية وفئة ESV المطوّلة، التي تتميز بقاعدة عجلات أطول بـ 356 ملم، وبطول إجمالي أكبر يبلغ حوالي 518 ملم، مما يوفر مساحة وراحة أكبر لركاب الصف الثالث، ويزيد المساحة المخصصة للأمتعة بأكثر من الضعف. وتتوفر إسكاليد للعام 2019 بفئتي تجهيزات Premium Luxury وPlatinum.

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لا تفوتوا فرصة مشاهدة طرازات كاديلاك التي تمهد الطريق أمام مستقبل عالم التنقل ضمن معرض دبي الدولي للسيارات – زوروا جناح كاديلاك في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

كاديلاك CT5 2020:

كاديلاك CT6 2020:

كاديلاك XT4 2020:

كاديلاك XT5:

كاديلاك XT6 2020:

كاديلاك اسكاليد سبورت 2020: