جي ام سي تستعرض اكاديا وسييرا 2020 في معرض دبي الدولي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ام سي اليوم عن تشكيلتها المشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، والتي تعتبر الأكثر جرأة على الإطلاق. تتمتع تشكيلة جي ام سي 2020 الجديدة بتنوع الاستخدامات وبمزيد من تقنيات الاتصال وأحدث الاكسسوارات وخيارات التخصيص، لتذهل زوار المعرض من جوانب عديدة.

وفي هذا السياق، قالت دانييلا ديسوزا، مدير علامة جي ام سي الشرق الأوسط: “نقدم خلال مشاركتنا في معرض دبي الدولي للسيارات لهذا العام التشكيلة الأكثر جرأة وقدرات على الإطلاق، لنوفر لقاعدة عملاء جي ام سي لمحة عن مستقبل علامتنا. توفر تشكيلتنا لعام 2020 لعملائنا في الشرق الأوسط تنوعًا أكثر من أي وقت مضى، مع مستويات جديدة من خيارات التخصيص والاكسسوارات التي يمكن الاختيار من بينها. وسواء للقيادة على الطرقات الوعرة أو للاستمتاع برحلة بسيطة في الخارج، سيجد العملاء الطراز الذي يتناسب تمامًا مع أسلوب حياتهم”.

سييرا الجديدة – تألق في التصميم وتقنيات الاتصال وخيارات التخصيص

تعتبر تشكيلة جي ام سي سييرا المعاد تصميمها التعبير الأكثر جرأة على الإطلاق للبيك آب كامل الحجم من جي ام سي، والمتوفر بطرازين حصريين للمنطقة هما سييرا Elevation، وسييرا AT4 بالمقصورة العادية.

يعبّر تصميم سييرا بقوّة عن المزايا العالية للتصميم والقدرات وتقنيات الاتصالات المتطوّرة. ويضمن جي ام سي سييرا 2020 تركيبة فريدة من القدرات الحقيقية على الطرق الوعرة والمعبدة، إلى جانب مظهر جريء يعززه الرفراف الجانبي المنحوت وغطاء المحرك الطويل، لحضور لافت لا مثيل له على الطرقات.

ويتوفر بيك_أب جي إم سي سييرا بهياكل مختلفة للمقصورة، ويتكون من طرازات SLE، وSLT، ودينالي، و Elevation، وAT4. وتم تصميم طراز AT4 الأول من نوعه للعملاء الذين يتمتعون بأسلوب حياة نشط، إذ يجمع بين القدرات الذكية والتقنيات المبتكرة مع قدرات لا تضاهى على الطرقات الوعرة. إنه مصمم للعملاء الذين يرغبون بحضور قوي على الطريق وبالقدرة على المناورة على الطرقات غير المعبدة. تعزز علامة AT4 جوهر سييرا من حيث القدرات مع لمسات رياضية مميزة للغاية.

كما جرت ترقية خيارات سييرا لعام 2020 من الاكسسوارات الخارجية إلى الابتكارات التقنية، ويمكن للعملاء اليوم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخيارات التي تمكنهم من إضفاء طابع شخصي على شاحنتهم وتعزيز وظائفها العملية وتنوع استخداماتها في آن معًا.

أكاديا 2020 – عصرية، عملية وذات قدرات عالية

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تنضم أكاديا 2020 الجديدة إلى تشكيلة جي ام سي الجريئة المشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات. وتعد أكاديا الجديدة كليًا سيارة كروس أوفر ذكية ترتقي بتجربة السائق والركاب من جميع الجوانب بما تحمله من تحسينات تقنية تتوفر بين يدي السائق أو تحت غطاء المحرك.

وتتضمن تشكيلة أكاديا كلًا من SLE وSLT وطراز AT4 الجديد كليًا، وفئة دينالي التي تعتبر أبرز طرازات جي ام سي، مع ترتيبات جلوس متوفرة لخمسة أو ستة أو سبعة ركاب، بحسب الطراز.

تتميز سيارة أكاديا الجديدة بشبك أمامي جديد وواجهة أمامية وخلفية جديدتين وإضاءة جي ام سي المميزة على شكل حرف C. كما تتميز السيارة المطوّرة بمحرك توربيني جديد يوسع خيارات نظام الدفع لعملاء أكاديا ويضيف بُعدًا جديدًا للأداء.

كما توسع فئة أكاديا AT4 الجديدة كلياً نطاق أحدث العلامات الفرعية من جي ام سي. وتضفي لمسات التصميم الجريئة، مثل الشبك الأسود الذي يزدان بعناصر من الكروم، على أكاديا مظهرًا قويًا مستوحى من القيادة على الطرقات الوعرة. ويأتي هذا الطراز الجديد كليًا مع محرك V-6 قياسي بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة تبلغ 310 حصان، وعزم دوران يبلغ 367 نيوتن للمتر (271 رطل للقدم)، ونظام دفع متواصل AWD بمقبض مزدوج. كما يتمتع بعجلات فريدة من نوعها مقاس 17 بوصة وإطارات قياسية لجميع التضاريس، بينما تتوفر عجلات مقاس 20 بوصة كخيار متاح.

جي ام سي سييرا 2020 إصدارات الشرق الأوسط:

جي ام سي اكاديا 2020 AT4: