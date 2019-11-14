شفروليه تطلق كورفيت ستينغراي واونيكس وكابتيفا 2020 في المنطقة خلال معرض دبي الدولي للسيارات

الكشف عن طرازات العام 2020 من سيارات أونيكس، وكابتيفا، وكورفيت ستينغراي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شفروليه اليوم النقاب عن ثلاثة طرازات جديدة لعشاق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات 2019. سيارة أونيكس هي سيارة جديدة بالنسبة للمنطقة، وتم أيضاً إطلاق كابتيفا طراز عام 2020 على أن تكون من السيارات العائلية المفضلة. وتوفر هاتان السيارتان لمسة حيوية جديدة لتشكيلة سيارات شفروليه في الشرق الأوسط. بينما تتصدر سيارة كورفيت ستينغراي 2020 المرتقبة، منصة العرض مع ظهورها الإقليمي الأول، بما تتمتع به من مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا ومهارة الصنع والرفاهية، لتكون درّة تاج تشكيلة شفروليه لعام 2020.

وفي هذا السياق، قالت فرح أمهز، رئيس العلامة التجارية في شفروليه الشرق الأوسط: “نحن في شفروليه، فخورون للغاية بتقديم واحدة من أوسع تشكيلات السيارات في المنطقة وأكثرها تنوعًا، والتي تستهدف جميع فئات عملاء السيارات. وبدءًا بسيارة كورفيت ستينغراي الأسرع والأكثر فخامة من نوعها، وصولًا إلى سيارة أونيكس الأنيقة وسيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات، كابتيفا، المثالية لجميع أفراد الأسرة، تعد تشكيلة شفروليه لهذا العام أكثر حيوية وروعة من أي وقت مضى. ويشكل معرض دبي الدولي للسيارات منصة مثالية لإطلاق هذه السيارات الجديدة على المستوى الإقليمي، حيث يجمع أهم عشاق السيارات في المنطقة تحت سقف واحد، بما يتيح لنا استعراض رؤيتنا للمستقبل من خلال الابتكار والهندسة الحديثة”.

كورفيت ستينغراي 2020

استنادًا إلى الإرث العريق لهذا الاسم اللامع في عالم السيارات، تعد ستينغراي 2020 أول سيارة كورفيت بمحرك وسطي من شفروليه على الإطلاق. وبعد أن بلغت السيارة التقليدية ذات المحرك الأمامي حدود أدائها، نقل مهندسو شفروليه قلب كورفيت، ألا وهو محركها، من مكانه التقليدي، وأصبح الآن يتموضع كجوهرة ثمينة في منصة عرض مميزة. وتعد سيارة كورفيت 2020 أسرع سيارة كورفيت إنتاجية عامة على الإطلاق، مع تسارع من الصفر إلى 60 ميلًا خلال أقل من ثلاث ثوانٍ فقط، عندما تكون مجهزة بحزمة Z51.

تم تزويد سيارة ستينغراي 2020 بمحرك شفروليه الجديد من الجيل القادم V8 LT2 ذو الكتلة الصغيرة سعة 6.2 لتر، وهو المحرك الوحيد بنظام التنفس الطبيعي ضمن فئة محركات V8. ويولد هذا المحرك أكبر قوة حصانية وعزم دوران لأي سيارة عامة من طراز كورفيت مع 495 حصان و637 نيوتن للمتر من عزم الدوران، عندما يكون مقترنًا بعادم تعزيز الأداء.

وتتمتع ستينغراي 2020 ذات التصميم المستوحى من الطائرات المقاتلة الحديثة، بمظهر جريء يعبر عن اسم كورفيت العريق بلا مساومة. وفي خطوة لتعزيز الشعور بقوة الحركة في كل زاوية منها، يعد الموضع الجديد للمحرك نقطة محورية في تصميم ستينغراي 2020، ويمكن رؤيته من خلال نافذة الباب الخلفي الكبيرة.

هذا وستدخل سيارة شفروليه كورفيت ستينغراي 2020 مرحلة الإنتاج في منشأة جنرال موتورز للتجميع في بولينج جرين في أواخر العام 2019. وسوف تصل إلى أسواق الشرق الأوسط في منتصف عام 2020.

كابتيفا 2020

تعد كابتيفا 2020 الجديدة كلياً إعادة ابتكار لهذا الاسم العريق، مستندة إلى تجربة شفروليه العالمية في مجال سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات لتعلن عن عصر جديد لهذا الاسم في منطقة الشرق الأوسط. وتعد شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً سيارة عائلية بكل ما للكلمة من معنى بحيث تناسب جميع احتياجات الأسرة على اختلاف أسلوب حياتها، وذلك بفضل تصميمها المتطور ورحابتها الداخلية وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتقنياتها ذكية.

وتتوفر كابتيفا 2020 التي تتمتع بتصميم عصري ملفت يتسم بالقوة، بخمسة وسبعة مقاعد، لتعكس فلسفة شفروليه في سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في الرحابة والأناقة والذكاء.

في سياق توفير أعلى المستويات من راحة القيادة والمعدلات الرائدة في كفاءة استهلاك الوقود، تم تزويد كابتيفا الجديدة كليًا بمحرك ذو شحن توربيني سعته 1.5 لتر، ويولد عزم دوران يبلغ 255 نيوتن للمتر. وفضلًا عن مظهرها الجميل، تم تصميم كابتيفا لتوفر أفضل مستويات الأمان والراحة، حيث تزخر بمجموعة من ميزات وتقنيات السلامة النشطة لجعل القيادة اليومية أكثر سهولة ومتعة.

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وجدير بالذكر أن كابتيفا الجديدة ستتوفر في أسواق المنطقة بدءًا من أوائل عام 2020 بثلاثة طرازات وخمسة خيارات للألوان.

أونيكس 2020

تجمع شفروليه أونيكس 2020 الجديدة كلياً بين التصميم الجذاب والرحابة الداخلية المريحة، وقدرات الاتصال المبتكرة وتقنيات السلامة النشطة، لتوفر للعملاء سيارة مدمجة جديدة تمامًا تفوق أقرانها. كما تتميز هذه السيارة بأفضل المزايا في فئتها على صعيد تقنيات السلامة وكفاءة استهلاك الوقود، بما في ذلك ستة وسائد هواء قياسية في مختلف طرازاتها.

وتمتاز أونيكس الجديدة بجوهر تصميم شفروليه، إذ تزخر بخطوط رياضية حيوية وديناميكية وجسم عصري أنيق يعكس شخصيتها الرياضية. وفي سياق أن تكون قيادة هذه السيارة سهلة وممتعة، ركز مهندسو شفروليه على إضفاء التنوع عليها، مع مقصورة داخلية رحبة وأنيقة توفر الراحة لما يصل إلى خمسة ركاب بالإضافة إلى حيز جيد للحمولة.

وتم تزويد أونيكس 2020 بعائلة جديدة تمامًا من محركات الشحن التوربيني ثلاثية الأسطوانات، بسعة 1 لتر، و1.2 لتر، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 6 سرعات من نوع hyrda-matic لتقديم مستويات استثنائية من الكفاءة في استهلاك الوقود. وتتمتع سيارة أونيكس أيضًا بنظام توجيه مُحسَّن معزز كهربائيًا، تم ضبطه خصيصًا في هذه السيارة لتوفير مزيد من الثقة للسائق على الطرقات.

هذا وستنضم سيارة أونيكس، التي تتوفر بثلاثة طرازات وخيارين لمحركات الشحن التوربيني، إلى تشكيلة شفروليه الإقليمية في أواخر عام 2020.

وبالإضافة إلى إطلاق السيارات الجديدة، عرضت شفروليه أيضًا مجموعة إكسسواراتها الواسعة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019. وبدءًا من خيارات التصميم الجمالي وصولاً إلى خيارات تعزيز الأداء والقدرات العملية، يمكن للعملاء بسهولة تحسين مواصفات سياراتهم لتلائم احتياجاتهم وأنماط حياتهم.

إلى ذلك، تشارك شفروليه في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر، حيث تستعرض باقة منتجاتها المميزة في الجناح رقم #SSA19 في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

شفروليه اونيكس 2020:

شفروليه كابتيفا 2020:

كورفيت ستينغراي: