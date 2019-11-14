كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن تشوقنا لسيارتها "DBX" المنتظرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة أستون مارتن فيديو تشويقي أخير لسيارتها الأحدث وأول SUV لها "DBX". المنتظرة، وذلك قبل أسبوع من الكشف عنها رسميا.

ويظهر الفيديو السيارة في الليل، بإنارة مميزة محافظة على أسلوب أستون مارتن الحديث وتبدو لنا كما لو كانت DB11 مرتفعة، ويقال أن السيارتان تتشاركان بالفعل في هندسة قاعدة العجلات.

وحصلت سيارة أستون مارتن DBX على محرك V8 ثنائي التيربو ينتج 542 حصان وناقل حركة من 9 سرعات، وستكون منافسة رئيسية لـ لامبورجيني أوروس وستنضم فيراري لاحقًا إليهما بسيارتها بوروسانجوي.