توقف إنتاج رولزرويس جوست استعداداً لإطلاق جيلها الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت رولز رويس عن اقتراب إنهاء إنتاج جوست، إذ كشفت رولزرويس عن جوست بلاك بادج في معرض السيارات الكلاسيكية بالمملكة المتحدة، موضحة أن هذا الطراز مخصص للاحتفال بانتهاء إنتاج جوست البالغ عمرها 10 سنوات.

والجدير بالذكر أننا لم نتفاجأ بقرار إنهاء الإنتاج، نظراً لعمرها الطويل، حيث كشفت رولز رويس عن جوست لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2009، محققة نجاحاً سريعاً بفضل تصميمها الذي يجمع بين الكلاسيكية والفخامة، وسعرها المعقول مقارنة بفانتوم، وكما أوضحت الشركة، فإن جوست جذبت أنظار فئة جديدة من العملاء أصغر سناً من عملاء الشركة المعتادين.

لن يدوم توقف جوست طويلاً حيث أن الطراز الجديد كلياً سيصبح أكثر إبهاراً، وقد التقطت العدسات التجسسية خليفتها أثناء اختبارها في العديد من المناسبات، فعلى الرغم من أنها جديدة كلياً إلا أن جوست 2021 ستحصل على تصميم مألوف يمكنك من التعرف عليها على الفور، كما ستحتفظ بالأبواب الخلفية العكسية، ومع ذلك، فإننا نعتقد أنها ستحصل على واجهة أمامية وخلفية أكثر أناقة وداخلية أكثر حداثة، تتميز بالجلود السوداء، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة.

Advertisements

انتشرت الشائعات حول قوة السيارة الجديدة، حيث يُعتقد أنها ستستمد قوتها من محرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.75 لتر المستخدم في كل من فانتوم وكولينان، بالإضافة إلى حصولها على نظام دفع رباعي بشكل اختياري.