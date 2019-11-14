مازدا 2 سيدان 2020 تحصل على تحديثات فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – تشكل سيارات الركاب الصغيرة أكثر من نصف سوق السيارات في المكسيك، لذا، فلا عجب ان مازدا قد اختارته ليكون أول من يحصل على مازدا 2 سيدان المحدثة، وهناك سبب آخر، وهو أن السيدان المدمجة مصنوعة بالمكسيك، وكما هو متوقع، فقد حصلت على تحديثات مماثلة لشقيقتها الهاتشباك ذات الخمسة أبواب التي ظهرت لأول مرة في اليابان في وقت سابق من هذا العام.

تتركز تغييرات التصميم في الواجهة الأمامية، حيث اكتسبت مازدا 2 سيدان شبك أمامي جديد بتصميم ثلاثي الأبعاد، ومصابيح أمامية جديدة، بالإضافة إلى مصد يضم شريط كروم سفلي أنيق، وفي الخلف، حصلت على مصابيح خلفية متصلة بشريط زخرفي بينهما، كما تحصل على جنوط مقاس 15 و16 بوصة، وفي الداخل، تتوفر بمقاعد أمامية جديدة ونظام ترفيهي مازدا كونيكت يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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وبالنسبة للقوة، فهي تتوفر بمحرك بنزين Skyactiv-G سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 110 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، بدلاً من 107 حصان في الطراز السابق، ويزداد عزم الدوران من 140 نيوتن.متر إلى 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ولا يزال المحرك متصلاً بناقل حركة يدوي بست سرعات أو آلي.

وفيما يتعلق بالأسعار، فهي تبدأ من 13,415 دولار (50,300 ريال) في المكسيك، ومن المتوقع أن تصل إلى أسواق أخرى لاحقاً.