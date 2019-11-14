كيا ستدشن موديل جديد غامض في معرض لوس أنجلوس 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت كيا أنها ستدشن موديل جديد غامض في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019 القادم خلال أيام.. وبافتراض أن هذا الموديل إنتاجي وليس اختباري فمن الغالب أن يكون سورينتو الجيل القادم.
وقد ظهرت سورينتو الجديدة في صور تجسسية أثناء اختبارها بداية من يونيو 2019، ما يعني أن السيارة جاهزة غالباً للتدشين.. ويبدو أن الكروس اوفر الجديدة ازدادت حجماً مع تصميم خارجي أكثر قوة بتشابهات مع تيلورايد.
من الاحتمالات الأخرى أن كيا ستدشن اوبتيما الجديدة في لوس انجلوس بعد الكشف عن النسخة الكورية مؤخراً.. والاحتمال الأخير الأضعف أن كيا ستجلب سيلتوس الجديدة إلى لوس انجلوس بعد تدشينها في الهند في يونيو 2019.. وقد صرحت كيا أن النسخة العالمية لسيلتوس مختلفة عن الهندية.
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