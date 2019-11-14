فيراري روما تنطلق رسمياً بقوة 620 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت فيراري الستار عن أحدث موديلاتها باسم “روما”، والتي تعبر عن “أسلوب الحياة الهانئة المنطلقة في العاصمة الإيطالية روما في الخمسينات والستينات”.

السوبركار الجديدة تتمتع بمقدمة ديناميكية وشبكة تهوية كلاسيكية بعض الشيء، مع غطاء محرك مائل بقوة وجسد منحوت بدقة وخلفية شرسة بفضل الرفارف البارزة والمصابيح الخلفية المدمجة بشكل بارع في الخلفية، ونظام عادم رباعي.

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مقصورة السيارة متطورة تقنياً مع لوحة عدادات رقمية ونظام معلومات ترفيهية فريد من نوعه، وحتى الراكب الأمامي سيحصل على نظام معلومات ترفيهية خاص به، مع جلود فاخرة وزخرفات معدنية وسوداء مصقولة.

وتعتمد روما الجديدة على محرك V8 تيربو سعة 3.9 لتر بقوة 620 حصان وعزم دوران 760 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج بثمان سرعات، ما يسمح للكوبيه بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية بسرعة قصوى 320 كم\س.. وستكشف فيراري عن المزيد من تفاصيل الموديل قرب موعد طرحه.