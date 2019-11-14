الكشف عن موعد إنتاج هيونداي سانتاكروز بيك اب الجديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – أكدت هيونداي أن إنتاج سانتاكروز بيك اب الجديدة سيبدأ في 2021 في مصنع الشركة في ولاية الاباما الأمريكية بجانب موديلات سانتافي وسوناتا والنترا.
وقد ظهرت سانتاكروز للمرة الأولى على هيئة بيك اب اختبارية في 2015 قبل قرار هيونداي بتحويلها لموديل إنتاجي.. وصرحت الشركة أن الموديل “سيجمع بين مواصفات الـ SUV والكروس اوفر، وبين عملية البيك اب والصندوق الخلفي”، وكأنها فئة جديدة في السوق.
البيك اب الجديدة ستنافس أمثال هوندا ريدج لاين، مع إطار موحد للجسد ودفع رباعي بشكل قياسي.
وتنوي هيونداي استثمار 410 مليون دولار (1.53 مليار ريال) في مصنع الاباما لاستيعاب إنتاج سانتاكروز، مع إضافة 200 وظيفة داخلية و1000 وظيفة خارجية مرتبطة بشركات التوريد واللوجستيات.
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