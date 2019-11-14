تطبيق لائحة تنظيم نشاط الأجرة قريبا.. تشملها أنشطة التاكسي والليموزين

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الخليج ٣٦٥ نت – أكد المهندس “فواز السهلي” نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، على أنه سيتم تطبيق لائحة تنظيم نشاط الأجرة الجديدة قريباً، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع النقل وتشمل أنشطة التاكسي والليموزين.
وأوضح السهلي أن الهيئة تعمل على توطين بعض الأنشطة في قطاع النقل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في تطبيقات توجيه السيارات والنقل التشاركي بلغت 96%، متوقعاً وصول النسبة إلى 100% بداية العام المقبل.
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