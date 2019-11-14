الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 91 سيارة مرسيدس “GLE450 وGLS450” موديلات 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa. ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة احتمالية انفصال إطار نافذة الباب الخلفي أثناء القيادة، ما قد يشكل خطراً على مستخدمي الطرق وقد يتسبب في وقوع حادث. ودعت الوزارة مالكي السيارات إلى التواصل مع الوكيل “شركة ابراهيم الجفالي للسيارات”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 91 سيارة مرسيدس لخلل في إطار نافذة الباب الخلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.