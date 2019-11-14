"جران توريزمو زيدا" الجديدة تطلق "مازيراتي" نحو المستقبل

كتب: باسل الحلواني

تستعد "مازيراتي" للكشف عن سيارتها المميزة "جران توريزمو زيدا" GranTurismo Zéda والتي تختتم من خلالها إنتاج طرازات سلسلة "جران توريزمو" الشهيرة، وتبدأ معها فصلاً جديداً من فصول حكايتها الشيقة.

ويتزامن إطلاق السيارة الجديدة مع إعلان العلامة مؤخراً إضافة المزيد من الإبداعات إلى سلسلة إنتاجاتها، حيث تبدأ عمليات التحديث في مصنع العلامة "فيالي تشيرو مينوتي" في مدينة مودينا الإيطالية، ضمن إطار خطتها المبتكرة لإنتاج السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية.

وقالت الشركة عبر بيان لها إن هذا الطراز الفريد، الذي يتميز هيكله الخارجي بظلال لونية تجمع بين الطابعين العصري والرياضي ومصمم من قبل مركز "مازيراتي سنترو ستيل"، يحكي قصة انطلاق حقبة جديدة في مسيرة العلامة من خلال الألوان والمواد الفريدة المستخدمة؛ مما يجعل من "جران توريزمو زيدا" الجسر الذي يربط بين ماضي وحاضر ومستقبل العلامة التجارية.

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ولدى مراقبة الطراز الجديد من الجزء الخلف وصولاً إلى الأمامي، يتغير منظر سطح هيكله الخارجي ويصبح أكثر ثراء وتنوعاً بالتفاصيل، حيث ينتقل من اللمسات اللماعة إلى حدٍ ما إلى تأثير مستوحى من ’المعادن‘ المصقولة.

ويعود الجزء الأوسط ليتغير مرة أخرى، ويصبح أكثر قتامة متحولاً إلى اللون الأزرق الخاص بـ "مازيراتي" والذي سرعان ما يتغير بدوره ليتخذ طابعاً أكثر حيوية وحركة ولمعاناً، فيبدو وكأنه مرآة عاكسة.

وينم التأثير النهائي العام عن البراعة الحرفية الواضحة من خلال الاستخدام المتقن والمتناسق للتأثيرات شديدة التباين. وتعود العلامة بالزمن إلى الوراء من خلال المهارات اليدوية المستخدمة إلى جانب التقنيات المتطورة والأساليب الحديثة التي سرعان ما تتطور لتتخذ طابعاً عصرياً.

ويمثل انتهاء إنتاج طرازات "جران توريزمو" و"جران كابريو" من "مازيراتي"، انطلاقة جديدة لمصنع العلامة في مدينة مودينا. وقد بدء العمل مؤخراً لتحديث خط الإنتاج في ضوء عملية تجديد شاملة ستشهد تكريس المصنع لإبداع طراز رياضي خارق التصميم لسيارة فائقة الأداء تمتاز بأحدث التقنيات، والتي من المقرر طرحها في عام 2020. وبالتوازي مع ذلك، بدأ العمل مؤخراً لإضافة ورشة طلاء جديدة إلى المصنع. وتم تزويد الورشة بتقنيات مبتكرة قليلة التأثير على البيئة، كما أنها تتميز بتصميم خاص يتيح للعملاء رؤية سياراتهم شخصياً أثناء طلائها.

وطُرحت سيارة "جران توريزمو" في معرض جنيف الدولي للسيارت في عام 2007، لتسجل علامة فارقة في مسيرة "مازيراتي" العريقة. وتعد سيارة الكوبيه هذه المزودة ببابين و4 مقاعد ومحرك ثماني الأسطوانات وتصميم كلاسيكي مميز من شركة "بينينفارينا"، نموذجاً حديثاً عن سيارة "مازيراتي إيه 6 1500" التي طُرحت عام 1947، وقد أصبحت بمرور الوقت من أكثر السيارات التي تجسد علامة "مازيراتي". وفي عام 2009، انضمت "جران كابريو" إلى "جران توريزمو" بعد عرضها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وبعد العديد من التحديثات، أبصرت النسخة النهائية والأخيرة من "جران توريزمو" النور عام 2018، والتي تميزت بتحسينات كثيرة شملت الأنظمة الأيروديناميكية، والخصائص الهندسية، ونظام المعلومات والترفيه. وجاءت سيارة الكوبيه المميزة هذه بـ 16 خياراً لونياً للهيكل الخارجي، و14 خياراً من العجلات خفيفة الوزن بستة تصاميم مختلفة، وضواغط المكابح بتسعة ألوان، وحزمتي ألوان لهيكل السيارة والإضافات الكربونية الخارجية. وتضمنت مجموعة "جران توريزمو" و"جران كابريو" موديل 2018 فئتين تتميزان بطابع قوي وشخصية بارزة، وهما: "سبورت" و"إم سي" (Maserati Corse). ومع كل هذه الخيارات، يمكن ابتكار أكثر من 400 ألف تصميم للسيارة. وتمثل "مازيراتي جران توريزمو" التعبير الأمثل عن مفهوم "الجراند تورينج" الخاص بعلامة "مازيراتي"؛ ويتجلى ذلك في محرك فيراري ثماني الأسطوانات بسعة 4,7 لتر وقوة 460 حصاناً عند 7000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 520 نيوتن متر عند 4,750 دورة في الدقيقة. وحققت "جران توريزمو" و"جران كابريو" منذ عام 2007 وحتى اليوم العديد من النجاحات المتميزة، حيث تم بيع أكثر من 40 ألف سيارة منهما حول العالم؛ توزعت بين 28,805 سيارة "جران توريزمو" و11,715 سيارة "جران كابريو".