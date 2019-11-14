كتب: باسل الحلواني
حصل سلمان سلطان، المدير الإقليمي للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في "جاجوار لاند روڤر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجائزة "أفضل مدير للعلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019.
واستلم سلمان الجائزة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019، بعد تصويت بالإجماع من قبل صحفيين من وسائل إعلام كبرى مختصة بالسيارات.
ويتم تقديم جائزة "أفضل مدير للعلاقات العالمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي تشهد عامها الخامس، تقديراً لمساهمات الأفراد المميزة في قطاع العلاقات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان سلطان مدير العلاقات العامة بـ"جاجوار لاند روڤر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوز بجائزة رفيعة المستوى للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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