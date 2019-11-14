سلمان سلطان مدير العلاقات العامة بـ"جاجوار لاند روڤر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوز بجائزة رفيعة المستوى للمرة الثانية

كتب: باسل الحلواني

حصل سلمان سلطان، المدير الإقليمي للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في "جاجوار لاند روڤر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجائزة "أفضل مدير للعلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019.

واستلم سلمان الجائزة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019، بعد تصويت بالإجماع من قبل صحفيين من وسائل إعلام كبرى مختصة بالسيارات.

وفاز سلمان، بهذه الجائزة للمرة الثانية، بعد أن حاز على ذات التكريم سابقاً عام 2015، والذي استحقه بجدارة في المناسبتين، إذ يُعرف سلمان بجهوده الضخمة لتعزيز مكانة "جاجوار لاند روڤر" في المنطقة، وعلاقاته الجيدة مع وسائل الإعلام، إضافة إلى معرفته الواسعة حول "جاكوار لاند روڤر".

وقال سلمان أثناء استلامه الجائزة: "ممتن وسعيد بالحصول على هذه الجائزة المرموقة أثناء معرض دبي الدولي للسيارات، خصوصاً أنه عام مميز في ‘جاجوار لاند روڤر‘ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اليوم كان لنا الفخر بالإعلان عن انطلاق لاند روڤر ديفندر الجديدة في المنطقة، والكشف عن سيارة جاكوار I-PACE، الفائزة بجائزة ‘سيارة العام العالمية 2019‘، في معارض السيارات للمرة الأولى في المنطقة كذلك. أوجه الشكر أيضاً إلى صحفيي السيارات في المنطقة على تكريمهم لجهودي، وأود أن أعبر عن تقديري لبقية فريقي المتفاني الذي يبذل قصارى جهده دائماً لتعزيز مكانة علامات ‘جاكوار لاند روڤر‘ في الشرق الأوسط".

ويتم تقديم جائزة "أفضل مدير للعلاقات العالمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي تشهد عامها الخامس، تقديراً لمساهمات الأفراد المميزة في قطاع العلاقات العامة.