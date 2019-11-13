جينيسيس GV80 تظهر بدون تمويهات قبل تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لجينيسيس GV80 موديل 2020، وهي أول كروس اوفر للعلامة الكورية.. ونركز على الداخلية التي تبدو فاخرة بمواد عالية الجودة وتجليد جلدي وزخرفات خشبية أنيقة.

ويجلس السائق وراء مقود جلدي ولوحة عدادات كبيرة تقليدية، وهو ما قد يحبط البعض لأن معظم السيارات الفاخرة حالياً تنطلق بلوحة عدادات رقمية، ولكن قد يكون هذا مقتصراً على النسخة الكورية للموديل أو النسخة الأساسية، مع توفير لوحة عدادات رقمية في النسخ الأعلى في المجال.

الكونسول الأوسط مختلف في تصميمه في سيارات جينيسيس الأخرى، مع ضوابط دائرية وزر لركن السيارة في المنتصف، بينما تبدو لوحة القيادة أنيقة بشاشة معلومات ترفيهية بالأعلى.

أشارت تقارير أن جينيسيس ستدشن GV80 الجديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات ولكن يظل هذا غير مؤكد للوقت الحالي.. كما من المتوقع أن تعتمد السيارة على محرك تيربو 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 300 حصان مع محركات أخرى أكثر قوة في المجال.