ظهور كيا اوبتيما 2021 الجديدة بأرض الواقع

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن اوبتيما الجديدة كلياً بخارجية جريئة وتصميم “وجه النمر” للشبك الأمامي ومصابيح أمامية رشيقة وغطاء محرك عضلي، وها هي الآن تظهر لأول مرة بأرض الواقع.
تتمتع السيارة بخطوط جسد عضلية على مدار طول السيارة وجوانبها بالكامل، مع مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء، مع عدد واسع من اختيارات الجنوط التي تتراوح بين 16 و19 إنش.
وقد انخفض ارتفاع السيارة بـ 20 مليمتر إلى 1,445 مليمتر لإضفاء مظهر أكثر رشاقة ورياضية عليها، مع استطالة قاعدة العجلات من 2,805 مليمتر إلى 2,850 مليمتر.
كيا لم تكشف عن الداخلية بعد ولكن مما نرى فإن تغييرات واسعة طرأت عليها، مثل شاشة عرض رئيسية في منتصف لوحة القيادة، مع لوحة عدادات رقمية ومقود متعدد الوظائف وإعادة تصميم الكونسول الأوسط بالكامل.
كيا اوبتيما 2021 الجديدة ستنطلق في كوريا الجنوبية في ديسمبر، مع طرحها في دول الخليج بمنتصف العام القادم.
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