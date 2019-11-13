رئيس تصميم جنرال موتورز: جنوط 26 إنش قادمة للسيارات!

الخليج ٣٦٥ نت – الجنوط يمثل فرصة ممتازة لشركات السيارات لإضافة لمسة تصميم خاصة لموديلاتهم، ومع ازدياد حجم الجنوط تزداد قوة التعبير عن التصاميم الفريدة التي تزيد من أناقة السيارة.. وقد صرح رئيس تصميم جنرال موتورز أن الشركة تتطلع لطرح جنوط أكبر لسياراتهم القادمة.

وصرح رئيس التصميم مايكل سيمكو أن الجنوط الكبيرة ستجعل السيارة تبدو أطول وأكثر انخفاضا وأعرض من المعتاد، ما يعطيها مظهراً مميزاً، كما أكد أن جنوط 26 إنش قادمة.

بالطبع الجنوط ليست بالحجم فقط بل بالشكل أيضاً، وسيعطي الحجم الكبير فرصة لمصممي الشركات لإضفاء لمسات تميزهم عن المنافسين، وهو ما بدأنا برؤيته في السيارات الاختبارية ولكن ليس بالشكل الكافي في السيارات الإنتاجية.

بالطبع، ازدياد قياس الجنوط سيؤدي لارتفاع السعر وازدياد الوزن واستهلاك الوقود، لذا على الشركات دراسة الإيجابيات والسلبيات جيداً قبل التطبيق.