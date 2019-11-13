تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي

الخليج ٣٦٥ نت – موديلات كامري وافالون الجديدة انطلقت بدون انظمة دفع رباعي، والآن أعلنت تويوتا عن تدشين نسخ الدفع الرباعي لهم في معرض لوس انجلوس للسيارات الأسبوع القادم.

هذه أول مرة تحصل فيها افالون على خيار دفع رباعي في تاريخها، بينما هي المرة الأولى منذ 28 عاماً لكامري.. وقد صرحت تويوتا أن النظام لن يؤثر بأي شكل على مساحة المقصورة وصندوق الأمتعة، وأن السيارة يمكن أن تعود للدفع الأمامي في أي وقت لتوفير استهلاك الوقود عند عدم الاحتياج للدفع الرباعي.

نسخ الدفع الرباعي الجديدة ستعتمد على محرك 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 202 حصان، وهو نفس محرك كامري وافالون القياسية، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات.