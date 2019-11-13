عجلة قيادة ببوق للمشاة! هل هي فكرة جيدة؟

الخليج ٣٦٥ نت – الناس يحيطون بنا في كل مكان، فالكثيرون يقفون في المداخل، ويسدون الأرصفة، ويحجبون الأشياء التي نحتاجها في متاجر البقالة، وللأسف، فإن الكثير منهم يتجاهلونا ولا يهتمون بالآخرين الذين يريدون العبور أو غير ذلك، وهذه حقيقة محزنة ويبدو أنها ازدادت سوءً منذ ظهور الهاتف الذكي.

ونظراً لأن التقدم التقني أدى إلى تفاقم المشكلة، فربما يقدم لنا الحل أيضاً، حيث قام أحد الأشخاص بتطوير عجلة قيادة خاصة للمشاة، وهذه العجلة ليست مجرد عجلة قيادة عادية تدور حول رقبتكم بفضل حزام الأمان المعدل، فهي مزودة ببوق يعمل على إعلام المشاة بأنهم يجب عليهم الخروج عن الطريق.

وهذا الاختراع هو فكرة رائعة، فتخيل مقدار الوقت الذي يمكن أن توفره بعدم اضطرارك إلى قول عذراً أو الانتظار بصبر حتى يلاحظ الآخرون أنهم يعيقون حركتك، فقد أثبتت عجلة قيادة المشاة فعاليتها بالفعل.

وفي حين أن مخترع عجلة قيادة المشاة كانت خطته في البداية بيع عشرة قطع منها مقابل 699 دولار (2,620 ريال)، إلا أنه حدث تغيير في الخطط، حيث قال أن اختراعه لم يعد معروضاً للبيع، لأنه لا يريد المساهمة في المزيد من الضجيج، ومن المحتمل ان يخيب ذلك آمال بعض الناس، لكننا لن نتفاجأ إذا أخذ أحد ما الفكرة وحولها إلى واقع.