ماكلارين تكشف عن سيارتها الجديدة بسقف من "فقاعة هواء"

أطلقت ماكلارين سيارة جديدة "ماكلارين إلفا" بسرعة فائقة، واستبدلت السقف العادي بـ"فقاعة هوائية" تسمح برؤية أكثر وضوحا للسائق.
السيارة الجديدة لا تحتوي على سقف معدني أو بلوري أو قماشي، ولا يفصل بين السائق والخارج أي سطح مادي، بل تعتمد على تقنية جديدة وعصرية عن طريق التحكم بحركة الهواء.
بعد وصول السيارة لسرعة 40 كم، تبدأ السيارة بصناعة "فقاعة هوائية" عن طريق مسارات الهواء الموجودة على سطح السيارة بالإضافة إلى حاجز للرياح مصنوع من ألياف الكربون يتمدد تلقائيا مع تحرك السيارة، ما يعطي شعورا مشابها للشعور الذي يعطيه السطح المعدني للركاب.
وتم تزويد السيارة الجيدة بنظام حماية خاص "التمدد التلقائي" الذي يحمي الركاب في حال انقلابها، وتبلغ تكلفة السيارة نحو 1.7 مليون دولار، مزودة بمحرك 8v باستطاعة 804 أحصنة، وتصل إلى سرعة 100كم خلال 3 ثواني فقط، بحسب موقع "سكاي نيوز".
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