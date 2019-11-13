رسميًا.. "الأمل" و"أفتوفاز" تطلقان لادا جرانتا 2020 في مصر

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، الشريك الاستراتيجي المحلي لشركة أفتوفاز الروسية، السيارة لادا جرانتا 2020، في احتفالية ضخمة بالقاهرة، بحضور ومشاركة رجال الفن و السياسة، والأعمال، وقنصل روسيا في مصر، و قيادات الشركتين.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس ادارة شركة الأمل السيارة جرانتا 2020، تتناسب مع احتياجات السوق والمستهلك المصري.

وأشاد "سليمان"، بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه باستمرار شركة أفتوفاز والذي أثمر عن إنتاج وإطلاق هذه السيارة الجديدة.

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من جانبه صرح ماكس ميسانا، مدير قطاع التصدير، بأن التعاون المستمر بين أفتوفاز وشركة الأمل قد ُبني علي تاريخ طويل وقوي استمر أكثر من 20 عاما، وخلال هذا التعاون الطويل أنتجت شركة الأمل العديد من موديلات شركة أفتوفاز وصولا إلي السيارة لادا جرانتا الجديدة، والتي تحقق آمال واحتياجات المستهلك المصري، وتأتي السيارة الجديدة بطرازين بناقل حركة يدوي وآخر أتوماتيكي من إنتاج شركة جاتكو اليابانية.

وأكد ميسانا، أن هذه السيارة الجديدة المُنتٙجة محليا قد حققت أعلي معايير الجودة والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة بشركة رينو – أفتوفاز.

وقال بيير دولوي، مدير التسويق بقطاع التصدير، إن الوجه الجديد للادا جرانتا 2020 والمميز بالشكل X، تم تصميمه من خلال المصمم العالمي ستيف ماتين، كما أوضح أن التصميم الجديد للسيارة داخلياً وخارجياً جاء ليُلبي رغبات العملاء من عدة نواحي.

وتشمل التعديلات الجديدة العديد من مكونات السيارة الشكل الخارجي والداخلي، ونظام تعليق حديث وآليات عزل متطورة ونظام ترفيهي جديد لضمان تجربة أكثر راحة ومتعة للعملاء.

وأضاف دولوي أن تصميم السيارة راعى احتياجات السوق المصري بالإضافة إلي أعلى معايير الأمان والاعتمادية دون المساس بتحقيق معادلة الجودة والسعر الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن السيارة سوف تطلق بفئتين، الأولى بناقل حركة يدوي والأخرى بناقل حركة أوتوماتيكي من إنتاج شركة جاتكو اليابانية، ويبدأ سعر السيارة من 158000 جنيه مع ضمان لمدة ثلاث سنوات أو 50000 كم،وسوف يتم توفير السيارة من خلال معارض شركة الأمل والموزعين المعتمدين.