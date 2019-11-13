كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، الشريك الاستراتيجي المحلي لشركة أفتوفاز الروسية، السيارة لادا جرانتا 2020، في احتفالية ضخمة بالقاهرة، بحضور ومشاركة رجال الفن و السياسة، والأعمال، وقنصل روسيا في مصر، و قيادات الشركتين.
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس ادارة شركة الأمل السيارة جرانتا 2020، تتناسب مع احتياجات السوق والمستهلك المصري.
وأشاد "سليمان"، بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه باستمرار شركة أفتوفاز والذي أثمر عن إنتاج وإطلاق هذه السيارة الجديدة.
وأكد ميسانا، أن هذه السيارة الجديدة المُنتٙجة محليا قد حققت أعلي معايير الجودة والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة بشركة رينو – أفتوفاز.
وتشمل التعديلات الجديدة العديد من مكونات السيارة الشكل الخارجي والداخلي، ونظام تعليق حديث وآليات عزل متطورة ونظام ترفيهي جديد لضمان تجربة أكثر راحة ومتعة للعملاء.
وأضاف دولوي أن تصميم السيارة راعى احتياجات السوق المصري بالإضافة إلي أعلى معايير الأمان والاعتمادية دون المساس بتحقيق معادلة الجودة والسعر الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن السيارة سوف تطلق بفئتين، الأولى بناقل حركة يدوي والأخرى بناقل حركة أوتوماتيكي من إنتاج شركة جاتكو اليابانية، ويبدأ سعر السيارة من 158000 جنيه مع ضمان لمدة ثلاث سنوات أو 50000 كم،وسوف يتم توفير السيارة من خلال معارض شركة الأمل والموزعين المعتمدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. "الأمل" و"أفتوفاز" تطلقان لادا جرانتا 2020 في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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