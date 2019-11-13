تاتا الهندية تريد عقد شراكة بين جاكوار لاندروفر وبي ام دبليو أو جيلي

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير بلومبرج أن مجموعة تاتا، المالكة لجاكوار لاند روفر، قد تواصلت مع بي ام دبليو وجيلي لأنها تبحث عن شركاء محتملين لشركة صناعة السيارات البريطانية، حيث يستشهد التقرير بأشخاص مطلعين على الأمر، ويقال أن المناقشات في مراحلها المبكرة، ووفقاً للمصادر، فإن تاتا تتواصل مع شركات صناعة سيارات أخرى من أجل الشراكة المحتملة.

هذه الخطوة قد تصبح مفيدة للغاية للشركة البريطانية، حيث انهارت مبيعاتها بنسبة 50% العام الماضي، واضطرت تاتا إلى خفض استثماراتها بمبلغ 3.9 مليار دولار، والجدير بالذكر أن جاكوار لاند روفر تتمتع بعلاقة جيدة مع بي ام دبليو، حيث تطوران معاً محركات وتقنيات كهربائية، لذا، فإن تعميق العلاقة بينهم سيكون أكثر سهولة، ولكن في أغسطس الماضي، استبعد الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي ام دبليو هارالد كروجر أي استثمار من هذا النوع.

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وإلى الآن لم نعرف رد كل من جيلي وبي ام دبليو على اقتراح تاتا بعد، فمن جانبها، فقد نفت شركة صناعة السيارات الصينية وجود أي محادثات مع تاتا أو جاكوار لاند روفر، في حين رفضت كل من بي ام دبليو وتاتا التعليق، ولعل أكبر عقبة أمام أي شريك محتمل لجاكوار هي المشاكل المالية للشركة، إلا أن تاتا بدأت في معالجة بعضها بالفعل، حيث قامت بضخ استثمارات قدرها 910 مليون دولار لتحسين الميزانية العمومية للشركة.

الجدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات البريطانية كانت قد واجهت أيضاً مشاكل في الصين بشأن جودة سياراتها وشبكة الوكلاء التابعة لها، وعلى الرغم من ذلك، فإن مبيعاتها مستقرة هناك، مما ساعد تاتا على تسجيل خسائر فصلية أقل مما كان متوقعاً.