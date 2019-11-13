معاني أسماء شفروليه سيلفرادو وجمس سييرا وتطور صناعتهم

الخليج ٣٦٥ نت – تعد سيارات البيك أب شفروليه سيلفرادو وجمس سييرا من طرازات البيك أب القوية الشهيرة التي يعشقها الملايين حول العالم، لذا كثير ما يتساءل الأشخاص عن معاني أسمائهم وتاريخ تطورها عبر السنوات، وهو ما سوف نستعرضه اليوم هنا.



على الرغم من بدء شركة جنرال موتورز إنتاج سيارات البيك منذ بداية القرن الماضي، إلا أن فورد قامت بإطلاق اسمي شفروليه سيلفرادو وجمس سييرا على سيارات البيك أب لديها بداية من عام 1972.

وذلك حين ظهر اسم سييرا على الفئات الفاخرة من سيارات بيك اب جمس، بينما ظهر اسم سيلفرادو كأحد فئات بيك اب شفروليه C/K في 1975.



ولقد تم إنفصال سيارات البيك أب سيلفرادو وسييرا بداية من عام 1999، ولم يظهر اسم سيلفرادو HD وسييرا HD على نسخ بيك أب الأعمال الشاقة سوى في 2001.

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يذكر أن الجيل الأول من سيارات بيك أب شفروليه C/K بدأ إنتاجه في 1960، وكان حرف C يدل على النسخ ذات الدفع الخلفي بينما K يشير للدفع الكلي للعجلات.

كما كانت هذه الحروف متبوعة بأرقام مختلفة تشير إلى حمولتها، وكمثال فإن رقم 10 يشير للسيارات التي تبلغ حمولتها نصف طن و20 تشير لحمولة ¾ طن و30 كانت لحمولة طن و40 كانت لحمولة 1.5 طن.



مع بداية عام 1962 قامت شفروليه بإيقاف إنتاج بيك اب C40 وK40 الأقوى، ثم قامت فيما بعد بتصنيع بيك أب للأعمال الشاقة تحمل أسماء تبدأ من C50 وتصل إلى C80، وهو ما ينطبق كذلك على سيارات بيك أب جمس، لكنها كانت تستخدم نظام رقمي مختلف يبدأ من 1000 و1500 ثم 2500 و3500، حتى يصل إلى 6500 للنسخ المخصصة للأعمال الشاقة.

لكن في عام 1987 تم تحويل كل من شفروليه وجمس إلى منصة GMT400 للبيك أب، ثم بدأ استخدام فئات 1500/2500/3500 بشكل موحد بينهما ليظهر اسم سيلفرادو وسييرا في 2000.



أما في عصرنا الحالي فقد تم استخدام كل من سيلفرادو وسييرا نفس نظام تصنيف فورد لسيارات البيك أب الخاصة بها، حيث أن 1500 يشير للأعمال الخفيفة، في حين أن 2500HD و3500HD للأعمال الشاقة مع منصات أقوى.