هل يجب تركيب الإطارات الأفضل في الأمام أم الخلف؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أبرز أجزاء السيارة التي يجب أن تنتبه لها وتفحصها بصورة مستمرة، حيث أنها من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، لكن مع مرور الزمن تتهالك الإطارات، لذا يضطر السائق لشراء إطارات جديدة، ولارتفاع سعرها قد يقرر أن يشتري إطارين فقط بدلاً من أربعة، إلا أنه لا يعلم أين يجب أن يضعهما.



في هذه الحالة نصح خبير السيارات الألماني فريدهيلم شفيكر تركيب الإطارات الجديدة على المحور الخلفي، حتى ولو كانت السيارة ذات دفع أمامي، ذلك أن المحور الخلفي مسؤول عن ثبات السيارة واستقرارها على الطريق.



وأوضح الخبير الألماني قائلاً: أن الإطارين الخلفيين إذا تعرضوا لأي ضرر، فإنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على مقود السيارة والتعرض لحادث سير، أما لو حدث الضرر في أحد الإطارين الأماميين، حينها يستطيع السائق التحكم بمقود التوجيه والسيطرة على سيارته.



وأضاف الخبير أنه يجب أن لا يقل عمق مداس الإطار عن 6ر1 ملم، كي لا تتعرض السيارة للإنزلاق خلال القيادة خاصة على الطرقات المبللة في موسم الأمطار، كما نصح بضرورة فحص صواميل العجلة من حيث مدى إحكامها بعد تركيب الإطارات والقيادة بها لمسافة 50 كلم تقريبا.



وأشار شفيكر أنه يجب القيام بعملية تدوير الإطارات كل فترة من الوقت أي تغيير أماكن الإطارات في السيارة، كي تُستهلك الإطارات بشكل متساوٍ.