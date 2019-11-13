"جاجوار I-PACE" تشارك في معرض دبي الدولي للسيارات للمرة الأولى

كتب: باسل الحلواني

تشارك سيارة جاجوار I-PACE الكهربائية، هذا العام في معرض دبي الدولي للسيارات، حيث سيستمتع عشاق السيارات بالتعرف عن قرب على مركبة شركة السيارات الفاخرة التي دخلت التاريخ، محطمة رقماً قياسياً في أبريل 2019 عندما أصبحت أول سيارة تفوز بثلاثة ألقاب ضمن جوائز "سيارة العام العالمية"، بعد حصولها على جوائز "سيارة العام العالمية" و"أفضل سيارة خضراء في العالم" و"أفضل تصميم في العالم".

ولتسليط الضوء على ثلاثيتها التاريخية، ستتفاخر جاجوار I-PACE ضمن جناح سيارات جاجوار بعرض جائزة "سيارة العام العالمية" قربها، فيما يتعرّف الزوار عليها ليكتشفوا ما يقف وراء فوز جاكوار I-PACE بـ69 جائزة حول العالم.

وتتوافر سيارة جاجوار I-PACE الآن للطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل من الأردن ولبنان وفسطين والمغرب، وستتوفر في بقية أسواق المنطقة في الشهور المقبلة.

وقال البروفيسور رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة "جاجوار لاند روفر"، في بيان صحفي، حصلت "سيارات الوفد" على نسخة منه:" بدأنا بشكل مثالي، لننتقل نحو رؤية ‘الوجهة صفر‘؛ صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام. سيارة I-PACE هي أولى خطواتنا نحو تحقيق هذه الرؤية، وجاءت فكرتها حين كانت السيارات الكهربائية مجرد خيار غير دارج".

وأضاف: "بدأنا من ورقة بيضاء لننشئ علامة فارقة جديدة – أفضل سيارة كهربائية ممتازة في العالم، وفي الوقت نفسه تلائم فعلاً سائقي سيارات جاكوار. حصول سيارة I-PACE على جوائز سيارة العام 2019، وأفضل تصميم في العالم، وأفضل سيارة خضراء، يمنحنا التقدير الفائق الذي تستحقه أولى سياراتنا الكهربائية".

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وصرح بروس روبرتسون، المدير العام لشركة "جاجوار لاند روڤر" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"إنه شرف كبير أن نجلب سيارة جاكوار I-PACE إلى حدث مرموق مثل معرض دبي الدولي للسيارات، حيث نعرض السيارة التي تواصل إعادة تعريفها للسيارة الكهربائية".

وأوضح:""لا شك لدينا بأن سيارة I-PACE المبتكرة ستجذب الكثير من الاهتمام في معرض دبي الدولي للسيارات، خصوصاً بين المهتمين بالمسائل البيئية. يتم تسليط الأضواء على هذه السيارة في وقت ملائم في دبي والمنطقة. في هذه الإمارة، كل من القطاعين الخاص والعام أظهرا التزاماً شديداً بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% في عام 2021".

وتستخدم I-PACE بطارية ليثيوم- أيون متطورة ْتتكون من 432 خلية جرابية بقدرة 90 كيلو واط ساعي ويصل مداها إلى 470 كيلومتراً (بحسب اختبار القيادة العالمية الموحد للمركبات الخفيفة WLTP). وسيتمكن مالكو جاكوار I-PACE من شحن البطارية من صفر حتى 80% في غضون 40 دقيقة فقط باستخدام شاحن التيار المستمر السريع (100 كيلوواط). ويمكن شحن بطارية السيارة منزلياً باستخدام قابس تيار متناوب جداري (7 كيلوواط) والحصول على منسوب الشحن نفسه في غضون 10 ساعات، ما يجعله نموذجياً للشحن أثناء الليل.

وعلى الطرقات، تقدم السيارة أداءها الاستثنائي بقوة 400 حصان وعزم الدوران البالغ 696 نيوتن/متر، إضافة إلى الدفع بكل العجلات والجر على كل الأسطح، بفضل محركين كهربائيين من تصميم جاكور على كل واحد من المحورين، ويتمتع المحركان بكثافة عزم دوران وكفاءة طاقة مرتفعين، ما يساعد جاكوارI-PACE على تحقيق أداء مماثل للسيارات الرياضية التقليدية، حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كم/سا في غضون 4.8 ثوانٍ فقط.

وساهم في فوز سيارة I-PACE بجائزة "أفضل تصميم في العالم" مظهرها الشبيه بسيارات الكوبيه والمستوحى من سيارة جاكوار C-X75 الرياضية الفاخرة، وتتميز بتصميم السيارات متعددة الأغراض ذات غطاء المحرك القصير المنخفض، والسقف المحسّن لناحية الديناميكيات الهوائية، مع زجاج خلفي منحني. ويأتي هذا التصميم المنتصب متبايناً مع خلفية مربعة الشكل، ما يساعد على تخفيف معامل الجر إلى 0.29. ويجمع التصميم الذكي بين التبريد والديناميكيات الهوائية، مع وجود "الشفرات النشطة" في شبكة التهوية الأمامية، والتي تنفتح عندما تكون هناك حاجة للمزيد من التبريد، وتنغلق بخلاف ذلك، لتوجيه الهواء عبر فتحة الهواء المدمجة في غطاء المحرك وجعل الهواء يتدفق بسلاسة.

أماالمساحة الداخلية فتساعد في زيادة رحابة مساحة الجلوس للركاب، بينما تبدو بصمة جاكوار واضحة من خلال استخدام أجود المواد الراقية، بما في ذلك خيارات الأثاث الداخلي الفاخر من "كفادرات"، والعناية الفائقة بأدق التفاصيل. ومع أنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة المتوسطة، إلا أن تصميم جاكوار I-PACE ومجموعة نقل الحركة الكهربائية يوفران مساحة رحبة تقارب المساحة المتوفرة في السيارات الرياضية متعددة الأغراض الكبيرة. وفي الخلف، يبلغ الحيز المتاح للساقين 890 مم، وتبلغ سعة حجرة التخزين المركزية متعددة الفوائد 10.5 لتر، مستفيدة من غياب نفق مجموعة نقل الحركة. ويوجد مساند للحواسب اللوحية والمحمولة تحت المقاعد الخلفية، بينما توفر حجرة الأمتعة الخلفية حيزاً تبلغ سعته 656 ليتراً- و1,453 ليتراً عند طي المقاعد.

وللتأكيد على شخصية I-PACE الثورية، تعتبر أول سيارة من جاكوار تستخدم نظام المعلومات والترفيه المتطورTouch Pro Duo، ومن خلال استخدام مزيج مبتكر من شاشات اللمس، وحساسات الاقتراب واسعة النطاق، ومفاتيح التحكم الحسية، فإن استخدام نظام Touch Pro Duo أكثر حدسيةً من أي وقتٍ مضى.