هيئة المواصفات تطالب السائقين بتغيير مساحات الزجاج.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – شدّدت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية عبر الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة إلتزام كل سائق بتغيير مساحات زجاج سيارته.

وأوضحت الهيئة أن الإهمال وعدم الإلتزام بتغيير مساحات زجاج السيارة قد يهدد السلامة الشخصية، وأشارت إلى أهمية الحرص على تغيير المساحة في الوقت المناسب لأنها قد تشتت انتباه السائقين خاصة خلال سقوط الأمطار الكثيفة.

وجاء نص التغريدة، كالتالي: “#لازم_تعرف أن إهمال تغيير مساحات زجاج سيارتك قد يهدد سلامتك”.