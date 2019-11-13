كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفئة الثانية من بي ام دبليو جران كوبيه تدخل خطوط الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت سيارة بي ام دبليو جران كوبيه الفئة الثانية خطوط الإنتاج في مصنع لايبزبيج، وأوضحت شركة بي ام دبليو أن جران كوبية الفئة الثانية ستتوفر في بداية البيع من العام المقبل بالأسواق العالمية.

وبدأت شركة بي ام بدليو في إنتاج 1000 سيارة فقط من جران كوبيه الفئة الثانية، وعلق مدير المصنع هانز بيتر عن هذا الأمر قائلًا: "نفتخر بإنتاج الجران كوبيه الجديدة ذات الأبواب الأربعة في مصنع لايبزيغ للأسواق العالمية كلها".

ومن حيث الجانب الميكانيكي ستتوفر سيارة بي ام دبليو جران كوبيه الفئة الثانية بخيارات مختلفة من محركات البنزين والديزل، ولاحقًا خيارات أخرى من المحركات، مع توفر بعض الخيارات الإضافية من الكماليات بحسب اختيارات العملاء.