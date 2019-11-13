تعرف على رسوم ترخيص ونقل ملكية السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن الرسوم الخاصة بترخيص السيارات بمختلف أنواعها في المملكة، بدءاً من رسوم رخص السير مروراً برسوم التالف والمفقود وانتهاءاً برسوم نقل الملكية. وإليك جميع الرسوم التي تم الإعلان عنها: رخص سير خاصة الرخصة السنوية والتجديد السنوي ورسم التالف والمفقود: 100 ريال. نقل ملكية: 150 ريال رخص سير نقل خاص الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 200 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال . رسم نقل ملكية: 150 ريال. رخص سير حافلة صغيرة الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 200 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال. رسم نقل ملكية: 150 ريال. رخص سير سيارة أجرة الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 200 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال. رسم نقل ملكية: 300 ريال. رخص سير النقل العام الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 400 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال. نقل ملكية: 300 ريال. رخص سير حافلة عامة الرخصة السنوية والتجديد السنوي: 400 ريال. رسم التالف والمفقود: 100 ريال . نقل ملكية: 300 ريال. رخص سير دراجة آلية الرخصة السنوية والتجديد السنوي ورسم التالف والمفقود: 100 ريال. نقل ملكية: 150 ريال. رخص سير سيارة أشغال عامة الرخصة السنوي والتجديد السنوي: 300 ريال. رسم التالف والمفقود : 100 ريال. نقل ملكية: 300 ريال.

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