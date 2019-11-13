هيونداي تعلن عن نظام ثوري لكتم الأصوات في المقصورة

الخليج ٣٦٥ نت – تأتي الكثير من السيارات الحديثة بتقنيات كتم الصوت لجعل المقصورة هادئة وراقية قدر الإمكان، ولكن هيونداي أخذت خطوة أخرى بالإعلان عن أول نظام “تحكم فعال في ضجيج الطرق” في العالم والذي يكتم معظم الأصوات داخل المقصورة بشكل مبتكر.

ما يميز نظام هيونداي هو أنه ليس مجرد عازل للأصوات الخارجية، بل يعتمد على تقنية تقوم بإرسال موجات صوتية تعاكس الضجيج القادم من الطرق أو المحرك عبر تحليل معقد لجميع الأصوات في المقصورة ودرجتها.

هذه التقنية قادرة على تحليل نوعيات مختلفة من الضجيج وإرسال موجات مضادة مخصصة لكل نوع، مثل الأصوات الصادرة بين الإطارات والعجلات أو غيرها.

وصرحت هيونداي أن النظام يحتاج إلى 0.002 ثانية فحسب لتحليل نوعيات الضجيج وإصدار الموجات المضادة فوراً، مع قدرته على تخفيف هذه الأصوات بـ 50% مقارنة بالسيارات الأخرى بدون النظام، كما أن هذه التقنية ستخفف من وزن السيارة لعدم احتياجها إلى عوازل مخصصة للأصوات بعد الآن.