الكشف عن موعد تدشين مرسيدس مايباخ GLS الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس عن تدشين مايباخ GLS الجديدة في معرض غوانزو للسيارات في الصين في 21 نوفمبر. وتتمتع نسخة مايباخ GLS بتصميم فريد ومختلف للمقدمة والخلفية مع تحديثات أوسع في الداخلية مقارنة بباقي مجال GLS، لتشمل المميزات مقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها وماساج ونظام تحكم مناخي بعدة مناطق وتابلات لنظام المعلومات الترفيهية للركاب الخلفيين والمزيد. وستعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 490 حصان وعزم دوران 700 نيوتن.متر، مع مولد كهربائي صغير يرفع القوة بـ 21 حصان وعزم الدوران بـ 249 نيوتن.متر في فترات قصيرة.

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