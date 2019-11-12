سكودا اوكتافيا 2020 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – اوكتافيا هي السيارة الأكثر مبيعاً لسكودا، وقد حصل الموديل على تحديثات واسعة لعام 2020.. ويبدو أن توجه سكودا هنا هو تطوير نسخة أرخص لاودي A4 مع تصميم أنيق وداخلية أكثر فخامة من السابق.
وتعتمد اوكتافيا 2020 على منصة MQB لمجموعة فولكس فاجن بداخلية أرحب وجسد عملي وتجربة قيادة أفضل، كما حصلت السيارة على شبك أمامي ومصدات جديدة ومصابيح خلفية نحيفة بحروف سكودا في منتصف الخلفية.
داخلية أنيقة
سكودا أجرت تحديثات واسعة على الداخلية لتكون بنفس مستوى سيارات فولكس فاجن الأخرى مثل جولف الجديدة، مع لوحة عدادات رقمية وكونسول اوسط جديد وأوسع وإضاءة محيطية عصرية في المقصورة.
مولدات الطاقة
اوكتافيا 2020 ستنطلق بعدد من المحركات مع مولد طاقة هجين للمرة الأولى بقوة إجمالية 204 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، مع إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية لـ 55 كيلومتر.
بالنسبة للمحركات التقليدية فتشمل محرك 2.0 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 320 نيوتن.متر ونظام دفع رباعي، وهي أسرع نسخة للموديل حالياً بتسارع إلى 100 كم\س في 6.9 ثانية، مع نسخة أخرى للمحرك بقوة 150 حصان وعزم دوران 340 نيوتن.متر بجير يدوي 6 سرعات او اوتوماتيكي 7 سرعات.
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