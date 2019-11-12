“بالصور” لامبورجيني اوروس بنسخة خاصة للطوارئ!

الخليج ٣٦٥ نت – شركات السيارات تختبر موديلاتهم الجديدة في ظروف قاسية جداً وتصحبهم عادة عدد من سيارات الدعم للتدخل في حالات الطوارئ، وهذه السيارات في المعتاد هي كروس اوفر وسيدان عادية ولكن الوضع مع لامبورجيني مختلف.

كما ترون هنا، لامبورجيني أجرت تعديلات شاملة على اوروس لتلعب دور سيارة الدعم لمختلف الموديلات، وقد حصلت اوروس على مصد أمامي أنبوبي مع ونش وطلاء أسود وأصفر براق وجنوط بألوان مشابهة.

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كما نرى مصابيح إضافية على السقف وتمديدات للمرايا الجانبية وحامل أنبوبي للإطارات لحماية الخلفية.. ومن المتوقع أن لامبورجيني صنعت نسخة وحيدة فقط من نوعها لتساعد في اختبارات الثلوج القارصة أو الصحارى الملتهبة.

في حالة عدم إجراء تغييرات ميكانيكية على السيارة، ستعتمد اوروس المعدلة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 641 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 305 كم\س.