تدشين نيسان صني 2020 الجديدة كلياً في الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن صني 2020 الجديدة كلياً في معرض دبي للسيارات 2019 تمهيداً لوصولها إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.

السيدان المدمجة التي تصنع في المكسيك متوقع وصولها إلى المملكة في مارس 2020 بسعر لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

صني 2020 تبدو أجمل وأكثر حداثة بكثير من الموديل الحالي في كل جانب تقريبا، مع استخدام مصابيح أمامية أنحف وأكثر دائرية وخفض ارتفاع السيارة بـ 2 بوصة، ما يعطي العجلات شكلاً أجمل وأكثر رياضية، وبالنسبة للمصابيح الخلفية وعمود C الذي يبدو وكأنه يطفو، فقد تم استلهامهم بشكل واضح من التيما.

أما في المقصورة فهنا نرى التشابه مع موديل كيكس، بنفس نظام المعلومات الترفيهية وتهيئة لوحة العدادات، بينما تأتي صني الجديدة بنظام فتح الأبواب بدون مفاتيح بشكل قياسي مع زر لتشغيل وغلق المحرك، ونوافذ كهربائية، وتشمل الخيارات تدفئة المقاعد وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.

Advertisements

وقد حسنت نيسان من أنظمة سلامة صني مع إضافة كبح اوتوماتيكي للطوارئ ونظام التحذير من مغادرة حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، كله بشكل قياسي، وتشمل الخيارات راصد للنقطة العمياء والتحكم المتكيف في السير والتحذير من الزحام الخلفي.

وتستمد صني 2020 قوتها من نفس محرك السيارة في السوق المكسيكي، وهو محرك 4 سلندر 1.6 لتر قوته 118 حصان وعزم 149 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة CVT، وبالنسبة لكفاءة استهلاك الوقود فسيكون داخل المدينة 16.4 كم/لتر وعلى الطرق 20.6 كم/لتر، في حين أن سعة خزان الوقود هي 41 لتر.