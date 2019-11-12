شروط إصلاح صدمات الحجارة بالزجاج الأمامي للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض السيارات أحياناً إلى خبطات الحجارة بالزجاج الأمامي أثناء السير، هذه الخبطات قد تحدث شروخاً في الزجاج تمثل خطورة شديدة في حال حجبها للرؤية أمام السائق، فهل يجب تغيير الزجاج الأمامي في هذه الحالة أم يمكن إصلاحه؟



أجابت الهيئة الألمانية للفحص الفني على هذا التساؤل، وقالت يمكن إصلاح خبطات الحجارة بالزجاج الأمامي، ولكن بشروط، هي: حجم الخبطة وموقعها.



وأوضحت الهيئة شروط إصلاح الخبطات، وهي أن لا تتجاوز حجم ظفر الإبهام وألا تكون واقعة في مجال رؤية قائد السيارة، كما لا يجوز أن تكون قريبة من حافة الزجاج، وفي حال عدم تحقق هذه الشروط يجب تغيير الزجاج الأمامي.



ونصح الألمان بالحفاظ على موضع الخبطة في حالة جافة ونظيفة، حتى يتم إصلاحها لدى أحد المراكز المتخصصة، وذلك باستخدام شريط لاصق مخصص للزجاج الأمامي، ووضعه على الجزء المتضرر على الفور.



كما يمكن تغطية الخبطات بواسطة شريط سلوتيب، في حال عدم توفر الشريط اللاصق، لذا من الضروري الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء في صندوق التابلوه على سبيل الاحتراز.